Harga Forex Lens Hari Ini

Harga live Forex Lens (FOREXLENS) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOREXLENS ke USD saat ini adalah -- per FOREXLENS.

Forex Lens saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,769, dengan suplai yang beredar 999.34M FOREXLENS. Selama 24 jam terakhir, FOREXLENS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FOREXLENS bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -23.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Forex Lens (FOREXLENS)

Kapitalisasi Pasar $ 26.77K$ 26.77K $ 26.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.77K$ 26.77K $ 26.77K Suplai Peredaran 999.34M 999.34M 999.34M Total Suplai 999,344,794.305535 999,344,794.305535 999,344,794.305535

Kapitalisasi Pasar Forex Lens saat ini adalah $ 26.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FOREXLENS adalah 999.34M, dan total suplainya sebesar 999344794.305535. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.77K.