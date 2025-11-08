Harga Fork Chain Hari Ini

Harga live Fork Chain (FORK) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FORK ke USD saat ini adalah -- per FORK.

Fork Chain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,554.03, dengan suplai yang beredar 999.40M FORK. Selama 24 jam terakhir, FORK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00497353, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FORK bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -17.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fork Chain (FORK)

Kapitalisasi Pasar $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,404,198.452889 999,404,198.452889 999,404,198.452889

Kapitalisasi Pasar Fork Chain saat ini adalah $ 13.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FORK adalah 999.40M, dan total suplainya sebesar 999404198.452889. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.55K.