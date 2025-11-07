Harga Fottie Hari Ini

Harga live Fottie (FOTTIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOTTIE ke USD saat ini adalah -- per FOTTIE.

Fottie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 101,348, dengan suplai yang beredar 420.69B FOTTIE. Selama 24 jam terakhir, FOTTIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FOTTIE bergerak -0.26% dalam satu jam terakhir dan -17.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fottie (FOTTIE)

Kapitalisasi Pasar $ 101.35K$ 101.35K $ 101.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.35K$ 101.35K $ 101.35K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fottie saat ini adalah $ 101.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FOTTIE adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.35K.