Harga Fourxbt Hari Ini

Harga live Fourxbt (FXBT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FXBT ke USD saat ini adalah -- per FXBT.

Fourxbt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,410, dengan suplai yang beredar 1.00B FXBT. Selama 24 jam terakhir, FXBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FXBT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fourxbt (FXBT)

Kapitalisasi Pasar $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fourxbt saat ini adalah $ 65.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FXBT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.41K.