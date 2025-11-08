Harga Free Republic of Verdis Hari Ini

Harga live Free Republic of Verdis (VERDIS) hari ini adalah --, dengan perubahan 30.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VERDIS ke USD saat ini adalah -- per VERDIS.

Free Republic of Verdis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,510, dengan suplai yang beredar 998.40M VERDIS. Selama 24 jam terakhir, VERDIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VERDIS bergerak -4.15% dalam satu jam terakhir dan +266.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Free Republic of Verdis (VERDIS)

Kapitalisasi Pasar $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K Suplai Peredaran 998.40M 998.40M 998.40M Total Suplai 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965

