BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Frencoin hari ini adalah 0.01354342 USD. Lacak informasi harga aktual FREN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FREN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Frencoin hari ini adalah 0.01354342 USD. Lacak informasi harga aktual FREN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FREN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FREN

Info Harga FREN

Penjelasan FREN

Whitepaper FREN

Situs Web Resmi FREN

Tokenomi FREN

Prakiraan Harga FREN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Frencoin

Harga Frencoin (FREN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FREN ke USD:

$0.01354342
$0.01354342$0.01354342
-4.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Frencoin (FREN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:43:12 (UTC+8)

Informasi Harga Frencoin (FREN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01355481
$ 0.01355481$ 0.01355481
Low 24 Jam
$ 0.01417762
$ 0.01417762$ 0.01417762
High 24 Jam

$ 0.01355481
$ 0.01355481$ 0.01355481

$ 0.01417762
$ 0.01417762$ 0.01417762

$ 0.02090933
$ 0.02090933$ 0.02090933

$ 0.00869196
$ 0.00869196$ 0.00869196

-1.64%

-4.37%

-17.20%

-17.20%

Harga aktual Frencoin (FREN) adalah $0.01354342. Selama 24 jam terakhir, FREN diperdagangkan antara low $ 0.01355481 dan high $ 0.01417762, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFREN adalah $ 0.02090933, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00869196.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FREN telah berubah sebesar -1.64% selama 1 jam terakhir, -4.37% selama 24 jam, dan -17.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Frencoin (FREN)

$ 435.78K
$ 435.78K$ 435.78K

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

32.18M
32.18M 32.18M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Kapitalisasi Pasar Frencoin saat ini adalah $ 435.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FREN adalah 32.18M, dan total suplainya sebesar 88888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.20M.

Riwayat Harga Frencoin (FREN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Frencoin ke USD adalah $ -0.00061906938000838.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Frencoin ke USD adalah $ -0.0040230593.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Frencoin ke USD adalah $ -0.0038409924.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Frencoin ke USD adalah $ -0.004029161885588964.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00061906938000838-4.37%
30 Days$ -0.0040230593-29.70%
60 Hari$ -0.0038409924-28.36%
90 Hari$ -0.004029161885588964-22.92%

Apa yang dimaksud dengan Frencoin (FREN)

Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025.

Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto.

Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Frencoin (FREN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Frencoin (USD)

Berapa nilai Frencoin (FREN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Frencoin (FREN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Frencoin.

Cek prediksi harga Frencoin sekarang!

FREN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Frencoin (FREN)

Memahami tokenomi Frencoin (FREN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FREN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Frencoin (FREN)

Berapa nilai Frencoin (FREN) hari ini?
Harga live FREN dalam USD adalah 0.01354342 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FREN ke USD saat ini?
Harga FREN ke USD saat ini adalah $ 0.01354342. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Frencoin?
Kapitalisasi pasar FREN adalah $ 435.78K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FREN?
Suplai beredar FREN adalah 32.18M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FREN?
FREN mencapai harga ATH sebesar 0.02090933 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FREN?
FREN mencapai harga ATL 0.00869196 USD.
Berapa volume perdagangan FREN?
Volume perdagangan 24 jam live FREN adalah -- USD.
Akankah harga FREN naik lebih tinggi tahun ini?
FREN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FREN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:43:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Frencoin (FREN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,238.95
$100,238.95$100,238.95

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,241.26
$3,241.26$3,241.26

-1.77%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0560
$1.0560$1.0560

+23.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-1.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,238.95
$100,238.95$100,238.95

-1.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,241.26
$3,241.26$3,241.26

-1.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-1.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1828
$2.1828$2.1828

-2.31%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.97
$942.97$942.97

+1.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015298
$0.00015298$0.00015298

+2,959.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.284
$4.284$4.284

+328.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008070
$0.008070$0.008070

+278.16%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003888
$0.00003888$0.00003888

+261.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$19.7936
$19.7936$19.7936

+223.95%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009198
$0.009198$0.009198

+129.95%