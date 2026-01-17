Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh FRIC?

FRIC beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari FRIC?

Token ini dihargai sebesar Rp14.5851719536679000, mencatat pergerakan harga sebesar 0.70% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh FRIC?

FRIC termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Frog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan FRIC dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari FRIC?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp14584259218.373546000, menempatkan aset ini di peringkat #4031. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai FRIC yang beredar saat ini?

Terdapat 999943702.748795 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk FRIC hari ini?

Dalam satu hari terakhir, FRIC mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, FRIC berfluktuasi antara Rp14.21196463330982000 dan Rp14.66698008005074000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.