Harga Fringe Finance Hari Ini

Harga live Fringe Finance (FRIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRIN ke USD saat ini adalah -- per FRIN.

Fringe Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 117,838, dengan suplai yang beredar 1.00B FRIN. Selama 24 jam terakhir, FRIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.082029, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRIN bergerak -0.84% dalam satu jam terakhir dan -13.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fringe Finance (FRIN)

Kapitalisasi Pasar $ 117.84K$ 117.84K $ 117.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 117.84K$ 117.84K $ 117.84K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fringe Finance saat ini adalah $ 117.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 117.84K.