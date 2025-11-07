Informasi Harga Frodo the Virtual Samurai (FROG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 Low 24 Jam $ 0 High 24 Jam $ 0 All Time High $ 0.00852264 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.24% Perubahan Harga (1 Hari) -0.11% Perubahan Harga (7H) -11.95%

Harga aktual Frodo the Virtual Samurai (FROG) adalah --. Selama 24 jam terakhir, FROG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFROG adalah $ 0.00852264, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FROG telah berubah sebesar -0.24% selama 1 jam terakhir, -0.11% selama 24 jam, dan -11.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Frodo the Virtual Samurai (FROG)

Kapitalisasi Pasar $ 1.75M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.75M Suplai Peredaran 5.00B Total Suplai 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Frodo the Virtual Samurai saat ini adalah $ 1.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROG adalah 5.00B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.75M.