Harga Froggi Hari Ini

Harga live Froggi ($FROGGI) hari ini adalah $ 0.00104326, dengan perubahan 3.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $FROGGI ke USD saat ini adalah $ 0.00104326 per $FROGGI.

Froggi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 80,060, dengan suplai yang beredar 76.74M $FROGGI. Selama 24 jam terakhir, $FROGGI diperdagangkan antara $ 0.00103315 (low) dan $ 0.00110798 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00854903, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00101418.

Dalam kinerja jangka pendek, $FROGGI bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -24.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Froggi ($FROGGI)

Kapitalisasi Pasar $ 80.06K$ 80.06K $ 80.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 80.06K$ 80.06K $ 80.06K Suplai Peredaran 76.74M 76.74M 76.74M Total Suplai 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Kapitalisasi Pasar Froggi saat ini adalah $ 80.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $FROGGI adalah 76.74M, dan total suplainya sebesar 76740000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.06K.