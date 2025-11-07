Harga Froggy Friends Hari Ini

Harga live Froggy Friends (TAD) hari ini adalah $ 2.07, dengan perubahan 16.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAD ke USD saat ini adalah $ 2.07 per TAD.

Froggy Friends saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,712, dengan suplai yang beredar 10.00K TAD. Selama 24 jam terakhir, TAD diperdagangkan antara $ 2.05 (low) dan $ 3.82 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 823.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.318637.

Dalam kinerja jangka pendek, TAD bergerak -0.17% dalam satu jam terakhir dan -83.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Froggy Friends (TAD)

Kapitalisasi Pasar $ 20.71K$ 20.71K $ 20.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.71K$ 20.71K $ 20.71K Suplai Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Total Suplai 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Kapitalisasi Pasar Froggy Friends saat ini adalah $ 20.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TAD adalah 10.00K, dan total suplainya sebesar 10000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.71K.