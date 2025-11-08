Harga FrontFanz Hari Ini

Harga live FrontFanz (FANX) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FANX ke USD saat ini adalah -- per FANX.

FrontFanz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,236.85, dengan suplai yang beredar 273.95M FANX. Selama 24 jam terakhir, FANX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.050385, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FANX bergerak +0.55% dalam satu jam terakhir dan -5.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FrontFanz (FANX)

Kapitalisasi Pasar $ 13.24K$ 13.24K $ 13.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Suplai Peredaran 273.95M 273.95M 273.95M Total Suplai 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222

