Harga Frox Hari Ini

Harga live Frox (FROX) hari ini adalah $ 0.00001495, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROX ke USD saat ini adalah $ 0.00001495 per FROX.

Frox saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,943.43, dengan suplai yang beredar 999.59M FROX. Selama 24 jam terakhir, FROX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03039739, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000902.

Dalam kinerja jangka pendek, FROX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frox (FROX)

Kapitalisasi Pasar $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.94K$ 14.94K $ 14.94K Suplai Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Total Suplai 999,592,387.950177 999,592,387.950177 999,592,387.950177

Kapitalisasi Pasar Frox saat ini adalah $ 14.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROX adalah 999.59M, dan total suplainya sebesar 999592387.950177. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.94K.