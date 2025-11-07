Harga Fulcrom (FUL)
Harga aktual Fulcrom (FUL) adalah $0.00438226. Selama 24 jam terakhir, FUL diperdagangkan antara low $ 0.00420032 dan high $ 0.00442808, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUL adalah $ 0.04004179, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00299412.
Dalam hal kinerja jangka pendek, FUL telah berubah sebesar -1.03% selama 1 jam terakhir, +4.33% selama 24 jam, dan -11.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Fulcrom saat ini adalah $ 72.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUL adalah 16.56B, dan total suplainya sebesar 20000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.63M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ +0.00018194.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ -0.0017181224.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ -0.0021040054.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ -0.003776852425507951.
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain.
What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born.
History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders.
What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system.
What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
