Harga live Fulcrom hari ini adalah 0.00438226 USD. Lacak informasi harga aktual FUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FUL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Fulcrom (FUL)

$0.00439325
+4.50%1D
+4.50%1D
Informasi Harga Fulcrom (FUL) (USD)

$ 0.00420032
$ 0.00420032$ 0.00420032
$ 0.00442808
$ 0.00442808$ 0.00442808
$ 0.00420032
$ 0.00420032$ 0.00420032

$ 0.00442808
$ 0.00442808$ 0.00442808

$ 0.04004179
$ 0.04004179$ 0.04004179

$ 0.00299412
$ 0.00299412$ 0.00299412

-1.03%

+4.33%

-11.54%

-11.54%

Harga aktual Fulcrom (FUL) adalah $0.00438226. Selama 24 jam terakhir, FUL diperdagangkan antara low $ 0.00420032 dan high $ 0.00442808, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUL adalah $ 0.04004179, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00299412.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FUL telah berubah sebesar -1.03% selama 1 jam terakhir, +4.33% selama 24 jam, dan -11.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fulcrom (FUL)

$ 72.55M
$ 72.55M$ 72.55M

--
----

$ 87.63M
$ 87.63M$ 87.63M

16.56B
16.56B 16.56B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fulcrom saat ini adalah $ 72.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUL adalah 16.56B, dan total suplainya sebesar 20000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.63M.

Riwayat Harga Fulcrom (FUL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ +0.00018194.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ -0.0017181224.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ -0.0021040054.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fulcrom ke USD adalah $ -0.003776852425507951.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00018194+4.33%
30 Days$ -0.0017181224-39.20%
60 Hari$ -0.0021040054-48.01%
90 Hari$ -0.003776852425507951-46.28%

Apa yang dimaksud dengan Fulcrom (FUL)

What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain.

What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born.

History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders.

What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system.

What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Fulcrom (FUL)

Prediksi Harga Fulcrom (USD)

Berapa nilai Fulcrom (FUL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fulcrom (FUL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fulcrom.

Cek prediksi harga Fulcrom sekarang!

FUL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Fulcrom (FUL)

Memahami tokenomi Fulcrom (FUL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FUL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Fulcrom (FUL)

Berapa nilai Fulcrom (FUL) hari ini?
Harga live FUL dalam USD adalah 0.00438226 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FUL ke USD saat ini?
Harga FUL ke USD saat ini adalah $ 0.00438226. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fulcrom?
Kapitalisasi pasar FUL adalah $ 72.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FUL?
Suplai beredar FUL adalah 16.56B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FUL?
FUL mencapai harga ATH sebesar 0.04004179 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FUL?
FUL mencapai harga ATL 0.00299412 USD.
Berapa volume perdagangan FUL?
Volume perdagangan 24 jam live FUL adalah -- USD.
Akankah harga FUL naik lebih tinggi tahun ini?
FUL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FUL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

