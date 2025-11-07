BursaDEX+
Harga live Function FBTC hari ini adalah 102,681 USD. Lacak informasi harga aktual FBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FBTC

Info Harga FBTC

Penjelasan FBTC

Situs Web Resmi FBTC

Tokenomi FBTC

Prakiraan Harga FBTC

Harga Function FBTC (FBTC)

Harga Live 1 FBTC ke USD:

$102,657
$102,657$102,657
+0.40%1D
USD
Grafik Harga Live Function FBTC (FBTC)
Informasi Harga Function FBTC (FBTC) (USD)

Low 24 Jam
High 24 Jam

$ 99,971
$ 104,187
$ 127,954
$ 11,469.83
Harga aktual Function FBTC (FBTC) adalah $102,681. Selama 24 jam terakhir, FBTC diperdagangkan antara low $ 99,971 dan high $ 104,187, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFBTC adalah $ 127,954, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 11,469.83.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FBTC telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, +0.52% selama 24 jam, dan -6.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Function FBTC (FBTC)

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

--
----

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

11.97K
11.97K 11.97K

11,973.49134378
11,973.49134378 11,973.49134378

Kapitalisasi Pasar Function FBTC saat ini adalah $ 1.23B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FBTC adalah 11.97K, dan total suplainya sebesar 11973.49134378. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.23B.

Riwayat Harga Function FBTC (FBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Function FBTC ke USD adalah $ +530.86.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Function FBTC ke USD adalah $ -14,615.0487945000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Function FBTC ke USD adalah $ -7,406.2162404000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Function FBTC ke USD adalah $ -14,308.65678935208.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +530.86+0.52%
30 Days$ -14,615.0487945000-14.23%
60 Hari$ -7,406.2162404000-7.21%
90 Hari$ -14,308.65678935208-12.23%

Apa yang dimaksud dengan Function FBTC (FBTC)

Ignition — Liberating the Growth Power of Bitcoin Ignition is dedicated to liberating the growth power of Bitcoin, allowing it to thrive across all blockchains. Supported by core contributors Mantle and Antalpha Prime, Ignition is paving the way for a low-friction and interoperable future. It extends Bitcoin’s functionality beyond its traditional role as a store of value, and transforms it into a reliable asset for cross-chain integrations and diverse yield opportunities.

FBTC — Earn more yield than ever on your idle Bitcoin Ignition introduces $FBTC, an omnichain Bitcoin asset pegged 1:1 to $BTC, aimed at elevating Bitcoin’s accessibility and utility. As a secure, decentralized, and composable liquid Bitcoin asset with deep liquidity, $FBTC can be used at scale and easily integrated into various yield enhancement strategies like liquidity pooling, collateral, and staking.

Under Ignition, $FBTC's growth will be driven by a comprehensive roadmap and strong developer support, ensuring its long-term success and sustainable growth.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Function FBTC (FBTC)

Prediksi Harga Function FBTC (USD)

Berapa nilai Function FBTC (FBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Function FBTC (FBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Function FBTC.

Cek prediksi harga Function FBTC sekarang!

FBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Function FBTC (FBTC)

Memahami tokenomi Function FBTC (FBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Function FBTC (FBTC)

Berapa nilai Function FBTC (FBTC) hari ini?
Harga live FBTC dalam USD adalah 102,681 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FBTC ke USD saat ini?
Harga FBTC ke USD saat ini adalah $ 102,681. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Function FBTC?
Kapitalisasi pasar FBTC adalah $ 1.23B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FBTC?
Suplai beredar FBTC adalah 11.97K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FBTC?
FBTC mencapai harga ATH sebesar 127,954 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FBTC?
FBTC mencapai harga ATL 11,469.83 USD.
Berapa volume perdagangan FBTC?
Volume perdagangan 24 jam live FBTC adalah -- USD.
Akankah harga FBTC naik lebih tinggi tahun ini?
FBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Function FBTC (FBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

