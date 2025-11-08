Harga Furfication Hari Ini

Harga live Furfication (FUR) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUR ke USD saat ini adalah -- per FUR.

Furfication saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,674, dengan suplai yang beredar 999.22M FUR. Selama 24 jam terakhir, FUR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00548327, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FUR bergerak +1.08% dalam satu jam terakhir dan -15.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Furfication (FUR)

Kapitalisasi Pasar $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K Suplai Peredaran 999.22M 999.22M 999.22M Total Suplai 999,222,256.26374 999,222,256.26374 999,222,256.26374

Kapitalisasi Pasar Furfication saat ini adalah $ 22.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUR adalah 999.22M, dan total suplainya sebesar 999222256.26374. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.67K.