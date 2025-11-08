Harga Fyde Hari Ini

Harga live Fyde (FYDE) hari ini adalah $ 0.00297577, dengan perubahan 19.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FYDE ke USD saat ini adalah $ 0.00297577 per FYDE.

Fyde saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,874, dengan suplai yang beredar 17.33M FYDE. Selama 24 jam terakhir, FYDE diperdagangkan antara $ 0.00293185 (low) dan $ 0.00379948 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.301155, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00290586.

Dalam kinerja jangka pendek, FYDE bergerak -2.42% dalam satu jam terakhir dan -50.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fyde (FYDE)

Kapitalisasi Pasar $ 56.87K$ 56.87K $ 56.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 328.18K$ 328.18K $ 328.18K Suplai Peredaran 17.33M 17.33M 17.33M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

