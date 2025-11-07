Harga Gakster Hari Ini

Harga live Gakster (GAK) hari ini adalah $ 0.00026944, dengan perubahan 30.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAK ke USD saat ini adalah $ 0.00026944 per GAK.

Gakster saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 268,919, dengan suplai yang beredar 999.98M GAK. Selama 24 jam terakhir, GAK diperdagangkan antara $ 0.00019658 (low) dan $ 0.00036107 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00080942, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002223.

Dalam kinerja jangka pendek, GAK bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan +23.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gakster (GAK)

Kapitalisasi Pasar $ 268.92K$ 268.92K $ 268.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 268.92K$ 268.92K $ 268.92K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,980,322.0 999,980,322.0 999,980,322.0

