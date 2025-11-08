Harga GAME Hari Ini

Harga live GAME (GAMES) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAMES ke USD saat ini adalah -- per GAMES.

GAME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,942, dengan suplai yang beredar 6.00B GAMES. Selama 24 jam terakhir, GAMES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GAMES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GAME (GAMES)

Kapitalisasi Pasar $ 47.94K$ 47.94K $ 47.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.90K$ 79.90K $ 79.90K Suplai Peredaran 6.00B 6.00B 6.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GAME saat ini adalah $ 47.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GAMES adalah 6.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.90K.