Harga GarudaX Hari Ini

Harga live GarudaX (GRDX) hari ini adalah $ 0.00341949, dengan perubahan 3.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRDX ke USD saat ini adalah $ 0.00341949 per GRDX.

GarudaX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 147,956, dengan suplai yang beredar 43.05M GRDX. Selama 24 jam terakhir, GRDX diperdagangkan antara $ 0.00337233 (low) dan $ 0.00358387 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00593594, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00183371.

Dalam kinerja jangka pendek, GRDX bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan -14.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GarudaX (GRDX)

Kapitalisasi Pasar $ 147.96K$ 147.96K $ 147.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 327.62K$ 327.62K $ 327.62K Suplai Peredaran 43.05M 43.05M 43.05M Total Suplai 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

