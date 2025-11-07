BursaDEX+
Harga live Gas hari ini adalah 2.4 USD. Lacak informasi harga aktual GAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gas hari ini adalah 2.4 USD. Lacak informasi harga aktual GAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAS

Info Harga GAS

Penjelasan GAS

Situs Web Resmi GAS

Tokenomi GAS

Prakiraan Harga GAS

Harga Gas (GAS)

Harga Live 1 GAS ke USD:

$2.41
+4.60%1D
Grafik Harga Live Gas (GAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:25:44 (UTC+8)

Informasi Harga Gas (GAS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.29
Low 24 Jam
$ 2.41
High 24 Jam

$ 2.29
$ 2.41
$ 91.94
$ 0.621309
-0.06%

+4.99%

-4.00%

-4.00%

Harga aktual Gas (GAS) adalah $2.4. Selama 24 jam terakhir, GAS diperdagangkan antara low $ 2.29 dan high $ 2.41, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAS adalah $ 91.94, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.621309.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAS telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, +4.99% selama 24 jam, dan -4.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gas (GAS)

$ 156.44M
--
$ 156.44M
65.09M
65,093,580.54427269
Kapitalisasi Pasar Gas saat ini adalah $ 156.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GAS adalah 65.09M, dan total suplainya sebesar 65093580.54427269. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 156.44M.

Riwayat Harga Gas (GAS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Gas ke USD adalah $ +0.114191.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gas ke USD adalah $ -0.4547104800.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gas ke USD adalah $ -0.6121838400.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gas ke USD adalah $ -0.9983307541208396.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.114191+4.99%
30 Days$ -0.4547104800-18.94%
60 Hari$ -0.6121838400-25.50%
90 Hari$ -0.9983307541208396-29.37%

Apa yang dimaksud dengan Gas (GAS)

Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin.

Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block.

Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining.

At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase.

It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Gas (GAS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Gas (USD)

Berapa nilai Gas (GAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gas (GAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gas.

Cek prediksi harga Gas sekarang!

GAS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Gas (GAS)

Memahami tokenomi Gas (GAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Gas (GAS)

Berapa nilai Gas (GAS) hari ini?
Harga live GAS dalam USD adalah 2.4 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAS ke USD saat ini?
Harga GAS ke USD saat ini adalah $ 2.4. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gas?
Kapitalisasi pasar GAS adalah $ 156.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAS?
Suplai beredar GAS adalah 65.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAS?
GAS mencapai harga ATH sebesar 91.94 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAS?
GAS mencapai harga ATL 0.621309 USD.
Berapa volume perdagangan GAS?
Volume perdagangan 24 jam live GAS adalah -- USD.
Akankah harga GAS naik lebih tinggi tahun ini?
GAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Gas (GAS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

