Harga GAY Hari Ini

Harga live GAY (GAY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAY ke USD saat ini adalah -- per GAY.

GAY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,367, dengan suplai yang beredar 1.00B GAY. Selama 24 jam terakhir, GAY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00293919, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GAY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GAY (GAY)

Kapitalisasi Pasar $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GAY saat ini adalah $ 21.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GAY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.37K.