Harga Genie Hari Ini

Harga live Genie (GENIE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GENIE ke USD saat ini adalah $ 0 per GENIE.

Genie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,921.58, dengan suplai yang beredar 999.96M GENIE. Selama 24 jam terakhir, GENIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00683732, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GENIE bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -3.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Genie (GENIE)

Kapitalisasi Pasar $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,963,645.96 999,963,645.96 999,963,645.96

Kapitalisasi Pasar Genie saat ini adalah $ 15.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GENIE adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999963645.96. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.92K.