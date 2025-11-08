Harga GG Hari Ini

Harga live GG (GGTK) hari ini adalah $ 0.00196603, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GGTK ke USD saat ini adalah $ 0.00196603 per GGTK.

GG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,384, dengan suplai yang beredar 35.80M GGTK. Selama 24 jam terakhir, GGTK diperdagangkan antara $ 0.00192114 (low) dan $ 0.00201504 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00189753.

Dalam kinerja jangka pendek, GGTK bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -15.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GG (GGTK)

Kapitalisasi Pasar $ 70.38K$ 70.38K $ 70.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 92.01K$ 92.01K $ 92.01K Suplai Peredaran 35.80M 35.80M 35.80M Total Suplai 46,800,000.0 46,800,000.0 46,800,000.0

Kapitalisasi Pasar GG saat ini adalah $ 70.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GGTK adalah 35.80M, dan total suplainya sebesar 46800000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 92.01K.