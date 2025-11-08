Harga Ghibli Mubarak Hari Ini

Harga live Ghibli Mubarak (GMUBARAK) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMUBARAK ke USD saat ini adalah -- per GMUBARAK.

Ghibli Mubarak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,814, dengan suplai yang beredar 420.00T GMUBARAK. Selama 24 jam terakhir, GMUBARAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GMUBARAK bergerak +1.30% dalam satu jam terakhir dan -16.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Kapitalisasi Pasar $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K Suplai Peredaran 420.00T 420.00T 420.00T Total Suplai 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

