Harga Gia by DexFi Hari Ini

Harga live Gia by DexFi (GIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIA ke USD saat ini adalah -- per GIA.

Gia by DexFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,621, dengan suplai yang beredar 100.00B GIA. Selama 24 jam terakhir, GIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GIA bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -27.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gia by DexFi (GIA)

Kapitalisasi Pasar $ 60.62K$ 60.62K $ 60.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.62K$ 60.62K $ 60.62K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar Gia by DexFi saat ini adalah $ 60.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GIA adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.62K.