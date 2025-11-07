Harga gib Hari Ini

Harga live gib (GIB) hari ini adalah $ 0.00011685, dengan perubahan 4.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIB ke USD saat ini adalah $ 0.00011685 per GIB.

gib saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 116,833, dengan suplai yang beredar 999.88M GIB. Selama 24 jam terakhir, GIB diperdagangkan antara $ 0.00011296 (low) dan $ 0.00012793 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01529773, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010333.

Dalam kinerja jangka pendek, GIB bergerak +2.52% dalam satu jam terakhir dan -37.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar gib (GIB)

Kapitalisasi Pasar $ 116.83K$ 116.83K $ 116.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 116.83K$ 116.83K $ 116.83K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,881,097.745468 999,881,097.745468 999,881,097.745468

Kapitalisasi Pasar gib saat ini adalah $ 116.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GIB adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999881097.745468. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.83K.