Harga Giga POTUS Hari Ini

Harga live Giga POTUS (POTUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POTUS ke USD saat ini adalah -- per POTUS.

Giga POTUS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,966.48, dengan suplai yang beredar 999.88M POTUS. Selama 24 jam terakhir, POTUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00232126, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POTUS bergerak -0.72% dalam satu jam terakhir dan -19.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Giga POTUS (POTUS)

Kapitalisasi Pasar $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,876,835.742831 999,876,835.742831 999,876,835.742831

Kapitalisasi Pasar Giga POTUS saat ini adalah $ 12.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POTUS adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999876835.742831. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.97K.