Harga GIGABRAIN Hari Ini

Harga live GIGABRAIN (GIGA🧠) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIGA🧠 ke USD saat ini adalah -- per GIGA🧠.

GIGABRAIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,454, dengan suplai yang beredar 555.77M GIGA🧠. Selama 24 jam terakhir, GIGA🧠 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.006432, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GIGA🧠 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GIGABRAIN (GIGA🧠)

Kapitalisasi Pasar $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Suplai Peredaran 555.77M 555.77M 555.77M Total Suplai 555,768,848.55 555,768,848.55 555,768,848.55

