Harga live Gigabrain by virtuals hari ini adalah 0.00229709 USD. Lacak informasi harga aktual BRAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BRAIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BRAIN

Info Harga BRAIN

Penjelasan BRAIN

Whitepaper BRAIN

Situs Web Resmi BRAIN

Tokenomi BRAIN

Prakiraan Harga BRAIN

Logo Gigabrain by virtuals

Harga Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BRAIN ke USD:

$0.00229709
$0.00229709
+19.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Gigabrain by virtuals (BRAIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:25:20 (UTC+8)

Informasi Harga Gigabrain by virtuals (BRAIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00164067
$ 0.00164067
Low 24 Jam
$ 0.00242615
$ 0.00242615
High 24 Jam

$ 0.00164067
$ 0.00164067

$ 0.00242615
$ 0.00242615

$ 0.01611427
$ 0.01611427

$ 0.00102962
$ 0.00102962

-2.49%

+19.22%

-17.40%

-17.40%

Harga aktual Gigabrain by virtuals (BRAIN) adalah $0.00229709. Selama 24 jam terakhir, BRAIN diperdagangkan antara low $ 0.00164067 dan high $ 0.00242615, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBRAIN adalah $ 0.01611427, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00102962.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BRAIN telah berubah sebesar -2.49% selama 1 jam terakhir, +19.22% selama 24 jam, dan -17.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gigabrain by virtuals (BRAIN)

$ 2.30M
$ 2.30M

--
--

$ 2.30M
$ 2.30M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Gigabrain by virtuals saat ini adalah $ 2.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRAIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.30M.

Riwayat Harga Gigabrain by virtuals (BRAIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Gigabrain by virtuals ke USD adalah $ +0.00037031.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gigabrain by virtuals ke USD adalah $ +0.0000076665.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gigabrain by virtuals ke USD adalah $ -0.0014583822.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gigabrain by virtuals ke USD adalah $ -0.011049846324858031.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00037031+19.22%
30 Days$ +0.0000076665+0.33%
60 Hari$ -0.0014583822-63.48%
90 Hari$ -0.011049846324858031-82.78%

Apa yang dimaksud dengan Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters

Sumber Daya Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Gigabrain by virtuals (USD)

Berapa nilai Gigabrain by virtuals (BRAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gigabrain by virtuals (BRAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gigabrain by virtuals.

Cek prediksi harga Gigabrain by virtuals sekarang!

BRAIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Memahami tokenomi Gigabrain by virtuals (BRAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BRAIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Berapa nilai Gigabrain by virtuals (BRAIN) hari ini?
Harga live BRAIN dalam USD adalah 0.00229709 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BRAIN ke USD saat ini?
Harga BRAIN ke USD saat ini adalah $ 0.00229709. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gigabrain by virtuals?
Kapitalisasi pasar BRAIN adalah $ 2.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BRAIN?
Suplai beredar BRAIN adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BRAIN?
BRAIN mencapai harga ATH sebesar 0.01611427 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BRAIN?
BRAIN mencapai harga ATL 0.00102962 USD.
Berapa volume perdagangan BRAIN?
Volume perdagangan 24 jam live BRAIN adalah -- USD.
Akankah harga BRAIN naik lebih tinggi tahun ini?
BRAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BRAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:25:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,070.39

$3,312.76

$1.1133

$155.59

$1.0004

$101,070.39

$3,312.76

$155.59

$2.2056

$960.23

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.661

$0.007979

$0.00002832

$14.0453

$0.0952

