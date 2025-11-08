Harga GIVER Hari Ini

Harga live GIVER (GIVER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIVER ke USD saat ini adalah -- per GIVER.

GIVER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,118.95, dengan suplai yang beredar 70.05M GIVER. Selama 24 jam terakhir, GIVER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0203763, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GIVER bergerak +2.06% dalam satu jam terakhir dan -16.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GIVER (GIVER)

Kapitalisasi Pasar $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Suplai Peredaran 70.05M 70.05M 70.05M Total Suplai 70,051,022.478459 70,051,022.478459 70,051,022.478459

Kapitalisasi Pasar GIVER saat ini adalah $ 8.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GIVER adalah 70.05M, dan total suplainya sebesar 70051022.478459. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.12K.