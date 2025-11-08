Harga glamorous Hari Ini

Harga live glamorous (GLAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLAM ke USD saat ini adalah -- per GLAM.

glamorous saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,024, dengan suplai yang beredar 999.55M GLAM. Selama 24 jam terakhir, GLAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00395941, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GLAM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar glamorous (GLAM)

Kapitalisasi Pasar $ 39.02K$ 39.02K $ 39.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.02K$ 39.02K $ 39.02K Suplai Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Total Suplai 999,554,076.230825 999,554,076.230825 999,554,076.230825

Kapitalisasi Pasar glamorous saat ini adalah $ 39.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLAM adalah 999.55M, dan total suplainya sebesar 999554076.230825. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.02K.