BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GMT hari ini adalah 0.02297217 USD. Lacak informasi harga aktual GMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GMT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GMT hari ini adalah 0.02297217 USD. Lacak informasi harga aktual GMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GMT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GMT

Info Harga GMT

Penjelasan GMT

Whitepaper GMT

Situs Web Resmi GMT

Tokenomi GMT

Prakiraan Harga GMT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GMT

Harga GMT (GMT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GMT ke USD:

$0.02297217
$0.02297217$0.02297217
+3.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GMT (GMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:26:29 (UTC+8)

Informasi Harga GMT (GMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0214846
$ 0.0214846$ 0.0214846
Low 24 Jam
$ 0.02304232
$ 0.02304232$ 0.02304232
High 24 Jam

$ 0.0214846
$ 0.0214846$ 0.0214846

$ 0.02304232
$ 0.02304232$ 0.02304232

$ 4.11
$ 4.11$ 4.11

$ 0.01532444
$ 0.01532444$ 0.01532444

-0.24%

+3.30%

-6.37%

-6.37%

Harga aktual GMT (GMT) adalah $0.02297217. Selama 24 jam terakhir, GMT diperdagangkan antara low $ 0.0214846 dan high $ 0.02304232, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGMT adalah $ 4.11, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01532444.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GMT telah berubah sebesar -0.24% selama 1 jam terakhir, +3.30% selama 24 jam, dan -6.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GMT (GMT)

$ 71.50M
$ 71.50M$ 71.50M

--
----

$ 116.59M
$ 116.59M$ 116.59M

3.11B
3.11B 3.11B

5,073,850,155.102167
5,073,850,155.102167 5,073,850,155.102167

Kapitalisasi Pasar GMT saat ini adalah $ 71.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GMT adalah 3.11B, dan total suplainya sebesar 5073850155.102167. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.59M.

Riwayat Harga GMT (GMT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GMT ke USD adalah $ +0.00073338.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GMT ke USD adalah $ -0.0089165076.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GMT ke USD adalah $ -0.0103416735.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GMT ke USD adalah $ -0.02496915570158986.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00073338+3.30%
30 Days$ -0.0089165076-38.81%
60 Hari$ -0.0103416735-45.01%
90 Hari$ -0.02496915570158986-52.08%

Apa yang dimaksud dengan GMT (GMT)

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens.

When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting.

What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST

Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GMT (GMT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga GMT (USD)

Berapa nilai GMT (GMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GMT (GMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GMT.

Cek prediksi harga GMT sekarang!

GMT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GMT (GMT)

Memahami tokenomi GMT (GMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GMT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GMT (GMT)

Berapa nilai GMT (GMT) hari ini?
Harga live GMT dalam USD adalah 0.02297217 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GMT ke USD saat ini?
Harga GMT ke USD saat ini adalah $ 0.02297217. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GMT?
Kapitalisasi pasar GMT adalah $ 71.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GMT?
Suplai beredar GMT adalah 3.11B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GMT?
GMT mencapai harga ATH sebesar 4.11 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GMT?
GMT mencapai harga ATL 0.01532444 USD.
Berapa volume perdagangan GMT?
Volume perdagangan 24 jam live GMT adalah -- USD.
Akankah harga GMT naik lebih tinggi tahun ini?
GMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:26:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GMT (GMT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,673.53
$101,673.53$101,673.53

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,342.54
$3,342.54$3,342.54

+1.29%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1472
$1.1472$1.1472

+33.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.73
$156.73$156.73

+0.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,673.53
$101,673.53$101,673.53

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,342.54
$3,342.54$3,342.54

+1.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.73
$156.73$156.73

+0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2201
$2.2201$2.2201

-0.64%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.34
$965.34$965.34

+3.39%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006200
$0.006200$0.006200

+520.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.249
$4.249$4.249

+324.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008099
$0.008099$0.008099

+279.52%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002388
$0.00002388$0.00002388

+121.72%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1019
$0.1019$0.1019

+103.80%