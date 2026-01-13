Harga GOATS Hari Ini

Harga live GOATS (GOATS) hari ini adalah $ 0.00004133, dengan perubahan 2.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOATS ke USD saat ini adalah $ 0.00004133 per GOATS.

GOATS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 778,344, dengan suplai yang beredar 18.87B GOATS. Selama 24 jam terakhir, GOATS diperdagangkan antara $ 0.00004028 (low) dan $ 0.00004235 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00246019, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003559.

Dalam kinerja jangka pendek, GOATS bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan -15.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GOATS (GOATS)

Kapitalisasi Pasar $ 778.34K$ 778.34K $ 778.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 803.48K$ 803.48K $ 803.48K Suplai Peredaran 18.87B 18.87B 18.87B Total Suplai 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21

