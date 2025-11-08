Harga GOBI Hari Ini

Harga live GOBI (GOBI) hari ini adalah $ 0.00003258, dengan perubahan 23.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOBI ke USD saat ini adalah $ 0.00003258 per GOBI.

GOBI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,383, dengan suplai yang beredar 999.81M GOBI. Selama 24 jam terakhir, GOBI diperdagangkan antara $ 0.00002596 (low) dan $ 0.00003268 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00859201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002518.

Dalam kinerja jangka pendek, GOBI bergerak +1.33% dalam satu jam terakhir dan -9.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GOBI (GOBI)

Kapitalisasi Pasar $ 32.38K$ 32.38K $ 32.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.38K$ 32.38K $ 32.38K Suplai Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Total Suplai 999,811,388.911803 999,811,388.911803 999,811,388.911803

Kapitalisasi Pasar GOBI saat ini adalah $ 32.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOBI adalah 999.81M, dan total suplainya sebesar 999811388.911803. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.38K.