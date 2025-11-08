Harga goblintown Hari Ini

Harga live goblintown (GOBLINTOWN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOBLINTOWN ke USD saat ini adalah -- per GOBLINTOWN.

goblintown saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,351.18, dengan suplai yang beredar 984.41M GOBLINTOWN. Selama 24 jam terakhir, GOBLINTOWN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOBLINTOWN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar goblintown (GOBLINTOWN)

Kapitalisasi Pasar $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K Suplai Peredaran 984.41M 984.41M 984.41M Total Suplai 984,407,051.0 984,407,051.0 984,407,051.0

Kapitalisasi Pasar goblintown saat ini adalah $ 13.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOBLINTOWN adalah 984.41M, dan total suplainya sebesar 984407051.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.35K.