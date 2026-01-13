Harga GOGGLES Hari Ini

Harga live GOGGLES (GOGLZ) hari ini adalah $ 0.01575919, dengan perubahan 3.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOGLZ ke USD saat ini adalah $ 0.01575919 per GOGLZ.

GOGGLES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 600,591, dengan suplai yang beredar 38.27M GOGLZ. Selama 24 jam terakhir, GOGLZ diperdagangkan antara $ 0.01562579 (low) dan $ 0.01654136 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.65372, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00754985.

Dalam kinerja jangka pendek, GOGLZ bergerak -0.26% dalam satu jam terakhir dan -21.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GOGGLES (GOGLZ)

Kapitalisasi Pasar $ 600.59K$ 600.59K $ 600.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 600.59K$ 600.59K $ 600.59K Suplai Peredaran 38.27M 38.27M 38.27M Total Suplai 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

Kapitalisasi Pasar GOGGLES saat ini adalah $ 600.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOGLZ adalah 38.27M, dan total suplainya sebesar 38274418.263925. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 600.59K.