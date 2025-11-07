Harga GOLD Hari Ini

Harga live GOLD (GOLD) hari ini adalah $ 0.00015641, dengan perubahan 9.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOLD ke USD saat ini adalah $ 0.00015641 per GOLD.

GOLD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 156,467, dengan suplai yang beredar 998.77M GOLD. Selama 24 jam terakhir, GOLD diperdagangkan antara $ 0.00015619 (low) dan $ 0.00017411 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00083944, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015619.

Dalam kinerja jangka pendek, GOLD bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -30.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GOLD (GOLD)

Kapitalisasi Pasar $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Suplai Peredaran 998.77M 998.77M 998.77M Total Suplai 998,768,172.7616373 998,768,172.7616373 998,768,172.7616373

