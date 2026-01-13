Harga Gold Park Hari Ini

Harga live Gold Park (GPT) hari ini adalah $ 0.01248387, dengan perubahan 17.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GPT ke USD saat ini adalah $ 0.01248387 per GPT.

Gold Park saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,931,898, dengan suplai yang beredar 3.52B GPT. Selama 24 jam terakhir, GPT diperdagangkan antara $ 0.01245553 (low) dan $ 0.01522026 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03055641, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00270626.

Dalam kinerja jangka pendek, GPT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gold Park (GPT)

Kapitalisasi Pasar $ 43.93M$ 43.93M $ 43.93M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 112.35M$ 112.35M $ 112.35M Suplai Peredaran 3.52B 3.52B 3.52B Total Suplai 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

