Harga Gold Token SA DGLD Tokenized Gold Hari Ini

Harga live Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD) hari ini adalah $ 4,395.71, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DGLD ke USD saat ini adalah $ 4,395.71 per DGLD.

Gold Token SA DGLD Tokenized Gold saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,292,777, dengan suplai yang beredar 1.66K DGLD. Selama 24 jam terakhir, DGLD diperdagangkan antara $ 4,352.0 (low) dan $ 4,421.82 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,437.64, sementara all-time low aset ini adalah $ 4,286.23.

Dalam kinerja jangka pendek, DGLD bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +1.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gold Token SA DGLD Tokenized Gold (DGLD)

Kapitalisasi Pasar $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M Suplai Peredaran 1.66K 1.66K 1.66K Total Suplai 1,658.985620140539 1,658.985620140539 1,658.985620140539

