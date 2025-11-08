Harga Golden Kappa Hari Ini

Harga live Golden Kappa (GKAPPA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GKAPPA ke USD saat ini adalah -- per GKAPPA.

Golden Kappa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,676, dengan suplai yang beredar 777.68B GKAPPA. Selama 24 jam terakhir, GKAPPA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GKAPPA bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan -16.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Golden Kappa (GKAPPA)

Kapitalisasi Pasar $ 61.68K$ 61.68K $ 61.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.68K$ 61.68K $ 61.68K Suplai Peredaran 777.68B 777.68B 777.68B Total Suplai 777,683,315,884.0552 777,683,315,884.0552 777,683,315,884.0552

Kapitalisasi Pasar Golden Kappa saat ini adalah $ 61.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GKAPPA adalah 777.68B, dan total suplainya sebesar 777683315884.0552. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.68K.