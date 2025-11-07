Harga Golem (GLM)
Harga aktual Golem (GLM) adalah $0.200933. Selama 24 jam terakhir, GLM diperdagangkan antara low $ 0.179239 dan high $ 0.202267, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGLM adalah $ 1.32, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00913753.
Dalam hal kinerja jangka pendek, GLM telah berubah sebesar +0.22% selama 1 jam terakhir, +9.12% selama 24 jam, dan +9.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Golem saat ini adalah $ 201.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLM adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 201.16M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Golem ke USD adalah $ +0.01679268.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Golem ke USD adalah $ -0.0141891851.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Golem ke USD adalah $ -0.0285761688.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Golem ke USD adalah $ -0.05406189427675087.
What Is Golem Network?
Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources.
Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations.
What is GLM?
GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors.
How can I get involved?
If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/
On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.
