Harga Golff Hari Ini

Harga live Golff (GOF) hari ini adalah $ 0.00307471, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOF ke USD saat ini adalah $ 0.00307471 per GOF.

Golff saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,714, dengan suplai yang beredar 11.94M GOF. Selama 24 jam terakhir, GOF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.15, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Golff (GOF)

Kapitalisasi Pasar $ 36.71K$ 36.71K $ 36.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.71K$ 36.71K $ 36.71K Suplai Peredaran 11.94M 11.94M 11.94M Total Suplai 11,940,718.73334285 11,940,718.73334285 11,940,718.73334285

Kapitalisasi Pasar Golff saat ini adalah $ 36.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOF adalah 11.94M, dan total suplainya sebesar 11940718.73334285. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.71K.