Harga Gooby Hari Ini

Harga live Gooby (GOOBY) hari ini adalah --, dengan perubahan 19.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOBY ke USD saat ini adalah -- per GOOBY.

Gooby saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,828, dengan suplai yang beredar 986.00M GOOBY. Selama 24 jam terakhir, GOOBY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00495766, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOBY bergerak +1.48% dalam satu jam terakhir dan -52.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gooby (GOOBY)

Kapitalisasi Pasar $ 33.83K$ 33.83K $ 33.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.83K$ 33.83K $ 33.83K Suplai Peredaran 986.00M 986.00M 986.00M Total Suplai 986,001,105.3902788 986,001,105.3902788 986,001,105.3902788

Kapitalisasi Pasar Gooby saat ini adalah $ 33.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOOBY adalah 986.00M, dan total suplainya sebesar 986001105.3902788. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.83K.