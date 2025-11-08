Harga gooch coin Hari Ini

Harga live gooch coin (GOOCH COIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOCH COIN ke USD saat ini adalah -- per GOOCH COIN.

gooch coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,368, dengan suplai yang beredar 999.30M GOOCH COIN. Selama 24 jam terakhir, GOOCH COIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00318822, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOCH COIN bergerak +0.89% dalam satu jam terakhir dan -15.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar gooch coin (GOOCH COIN)

Kapitalisasi Pasar $ 31.37K$ 31.37K $ 31.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.37K$ 31.37K $ 31.37K Suplai Peredaran 999.30M 999.30M 999.30M Total Suplai 999,296,084.76478 999,296,084.76478 999,296,084.76478

Kapitalisasi Pasar gooch coin saat ini adalah $ 31.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOOCH COIN adalah 999.30M, dan total suplainya sebesar 999296084.76478. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.37K.