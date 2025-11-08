Harga Good Games Guild Hari Ini

Harga live Good Games Guild (GGG) hari ini adalah $ 0.00170145, dengan perubahan 10.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GGG ke USD saat ini adalah $ 0.00170145 per GGG.

Good Games Guild saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,060, dengan suplai yang beredar 40.00M GGG. Selama 24 jam terakhir, GGG diperdagangkan antara $ 0.00154039 (low) dan $ 0.00170167 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 16.86, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00146677.

Dalam kinerja jangka pendek, GGG bergerak +4.07% dalam satu jam terakhir dan -5.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Good Games Guild (GGG)

Kapitalisasi Pasar $ 68.06K$ 68.06K $ 68.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 170.15K$ 170.15K $ 170.15K Suplai Peredaran 40.00M 40.00M 40.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

