Harga GOON Hari Ini

Harga live GOON (GOON) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOON ke USD saat ini adalah -- per GOON.

GOON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,946, dengan suplai yang beredar 1.00B GOON. Selama 24 jam terakhir, GOON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00527208, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GOON (GOON)

Kapitalisasi Pasar $ 54.95K$ 54.95K $ 54.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.95K$ 54.95K $ 54.95K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GOON saat ini adalah $ 54.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOON adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.95K.