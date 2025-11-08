Harga GooseFX Hari Ini

Harga live GooseFX (GOFX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOFX ke USD saat ini adalah -- per GOFX.

GooseFX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,141.44, dengan suplai yang beredar 378.00M GOFX. Selama 24 jam terakhir, GOFX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.414305, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOFX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GooseFX (GOFX)

Kapitalisasi Pasar $ 15.14K$ 15.14K $ 15.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.84K$ 27.84K $ 27.84K Suplai Peredaran 378.00M 378.00M 378.00M Total Suplai 695,051,465.9509016 695,051,465.9509016 695,051,465.9509016

