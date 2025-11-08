Harga GoreCats Hari Ini

Harga live GoreCats (GCATS) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GCATS ke USD saat ini adalah -- per GCATS.

GoreCats saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,040, dengan suplai yang beredar 999.89M GCATS. Selama 24 jam terakhir, GCATS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00421857, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GCATS bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -4.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GoreCats (GCATS)

Kapitalisasi Pasar $ 69.04K$ 69.04K $ 69.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.04K$ 69.04K $ 69.04K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,888,069.134736 999,888,069.134736 999,888,069.134736

Kapitalisasi Pasar GoreCats saat ini adalah $ 69.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GCATS adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999888069.134736. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.04K.