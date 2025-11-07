BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GOUT hari ini adalah 0.00002915 USD. Lacak informasi harga aktual GOUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOUT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GOUT hari ini adalah 0.00002915 USD. Lacak informasi harga aktual GOUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOUT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GOUT

Info Harga GOUT

Penjelasan GOUT

Situs Web Resmi GOUT

Tokenomi GOUT

Prakiraan Harga GOUT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GOUT

Harga GOUT (GOUT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GOUT ke USD:

--
----
-2.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GOUT (GOUT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:26:47 (UTC+8)

Informasi Harga GOUT (GOUT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000272
$ 0.0000272$ 0.0000272
Low 24 Jam
$ 0.00003017
$ 0.00003017$ 0.00003017
High 24 Jam

$ 0.0000272
$ 0.0000272$ 0.0000272

$ 0.00003017
$ 0.00003017$ 0.00003017

$ 0.00094705
$ 0.00094705$ 0.00094705

$ 0.00000435
$ 0.00000435$ 0.00000435

+2.07%

-2.24%

-3.30%

-3.30%

Harga aktual GOUT (GOUT) adalah $0.00002915. Selama 24 jam terakhir, GOUT diperdagangkan antara low $ 0.0000272 dan high $ 0.00003017, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOUT adalah $ 0.00094705, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000435.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOUT telah berubah sebesar +2.07% selama 1 jam terakhir, -2.24% selama 24 jam, dan -3.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GOUT (GOUT)

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

--
----

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

152.03B
152.03B 152.03B

152,033,264,334.4153
152,033,264,334.4153 152,033,264,334.4153

Kapitalisasi Pasar GOUT saat ini adalah $ 4.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOUT adalah 152.03B, dan total suplainya sebesar 152033264334.4153. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.43M.

Riwayat Harga GOUT (GOUT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GOUT ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GOUT ke USD adalah $ +0.0000141901.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GOUT ke USD adalah $ -0.0000112060.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GOUT ke USD adalah $ -0.00000916619319089056.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.24%
30 Days$ +0.0000141901+48.68%
60 Hari$ -0.0000112060-38.44%
90 Hari$ -0.00000916619319089056-23.92%

Apa yang dimaksud dengan GOUT (GOUT)

GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GOUT (GOUT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga GOUT (USD)

Berapa nilai GOUT (GOUT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GOUT (GOUT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GOUT.

Cek prediksi harga GOUT sekarang!

GOUT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GOUT (GOUT)

Memahami tokenomi GOUT (GOUT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOUT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GOUT (GOUT)

Berapa nilai GOUT (GOUT) hari ini?
Harga live GOUT dalam USD adalah 0.00002915 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOUT ke USD saat ini?
Harga GOUT ke USD saat ini adalah $ 0.00002915. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GOUT?
Kapitalisasi pasar GOUT adalah $ 4.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOUT?
Suplai beredar GOUT adalah 152.03B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOUT?
GOUT mencapai harga ATH sebesar 0.00094705 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOUT?
GOUT mencapai harga ATL 0.00000435 USD.
Berapa volume perdagangan GOUT?
Volume perdagangan 24 jam live GOUT adalah -- USD.
Akankah harga GOUT naik lebih tinggi tahun ini?
GOUT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOUT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:26:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GOUT (GOUT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,010.10
$101,010.10$101,010.10

-0.97%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.00
$3,313.00$3,313.00

+0.39%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1067
$1.1067$1.1067

+28.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.55
$155.55$155.55

-0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,010.10
$101,010.10$101,010.10

-0.97%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.00
$3,313.00$3,313.00

+0.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.55
$155.55$155.55

-0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2040
$2.2040$2.2040

-1.36%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$959.13
$959.13$959.13

+2.73%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.671
$4.671$4.671

+367.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008453
$0.008453$0.008453

+296.11%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002785
$0.00002785$0.00002785

+158.58%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.7076
$14.7076$14.7076

+140.71%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0950
$0.0950$0.0950

+90.00%